Втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб - Сирський

Українські військові завдали значних втрат ворогу в курській області рф, знищивши понад 48 тисяч окупантів, з яких близько 20 тисяч – убиті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч - убитими

Під час роботи в підрозділах на Сумщині Сирський нагородив почесними відзнаками військовослужбовців, які тримають зону безпеки та виконують бойові завдання зокрема і в Курській області рф.

Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці