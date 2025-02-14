Втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про значні втрати ворога в Курській області - понад 48 тисяч осіб, з них близько 20 тисяч убитими. Українські військові контролюють сотні квадратних кілометрів території РФ.
Українські військові завдали значних втрат ворогу в курській області рф, знищивши понад 48 тисяч окупантів, з яких близько 20 тисяч – убиті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч - убитими
Під час роботи в підрозділах на Сумщині Сирський нагородив почесними відзнаками військовослужбовців, які тримають зону безпеки та виконують бойові завдання зокрема і в Курській області рф.
Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.
Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці
Він подякував військовим за відданість, професіоналізм та незламність духу, підкресливши, що країна пишається своїми захисниками.
Нагадаємо
Радник керівника ОП повідомив про збільшення території, яку контролюють українські військові, у напрямку курська.
За його словами, ця територія може використовуватися як ресурс для обміну на окуповані українські землі.