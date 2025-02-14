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Втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб - Сирський

Втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб - Сирський

Київ • УНН

 • 27546 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про значні втрати ворога в Курській області - понад 48 тисяч осіб, з них близько 20 тисяч убитими. Українські військові контролюють сотні квадратних кілометрів території РФ.

Українські військові завдали значних втрат ворогу в курській області рф, знищивши понад 48 тисяч окупантів, з яких близько 20 тисяч – убиті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН

Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч - убитими 

- йдеться у повідомленні.

Під час роботи в підрозділах на Сумщині Сирський нагородив почесними відзнаками військовослужбовців, які тримають зону безпеки та виконують бойові завдання зокрема і в Курській області рф.

Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці 

- зазначив Сирський.

Він подякував військовим за відданість, професіоналізм та незламність духу, підкресливши, що країна пишається своїми захисниками.

Нагадаємо

Радник керівника ОП повідомив про збільшення території, яку контролюють українські військові, у напрямку курська.

За його словами, ця територія може використовуватися як ресурс для обміну на окуповані українські землі.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
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