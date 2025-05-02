Потери рф за сутки: ликвидировано 1110 солдат и полсотни артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 1 мая российские войска потеряли 1110 военных и 50 артсистем. Общие потери армии рф с начала войны достигли 955430 человек.
За сутки 1 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1110 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 9554300 (+1110) человек ликвидировано
- танков ‒ 10741 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 22369 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 27186 (+50)
- РСЗО ‒ 1375 (0)
- средства ПВО ‒ 1152 (+4)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34539 (+138)
- крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46882 (+132)
- специальная техника ‒ 3869 (+9)
Данные уточняются.
Напомним
28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.
россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ 02.05.25, 06:35 • 4820 просмотров