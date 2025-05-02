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"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
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Потери рф за сутки: ликвидировано 1110 солдат и полсотни артсистем

Киев • УНН

 • 264 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 1 мая российские войска потеряли 1110 военных и 50 артсистем. Общие потери армии рф с начала войны достигли 955430 человек.

Потери рф за сутки: ликвидировано 1110 солдат и полсотни артсистем

За сутки 1 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1110 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 9554300 (+1110) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10741 (+9)
      • боевых бронированных машин ‒ 22369 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 27186 (+50)
          • РСЗО ‒ 1375 (0)
            • средства ПВО ‒ 1152 (+4)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34539 (+138)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46882 (+132)
                            • специальная техника ‒ 3869 (+9)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.

                              россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ 02.05.25, 06:35 • 4820 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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