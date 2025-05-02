Потери рф за сутки: ликвидировано 1110 солдат и полсотни артсистем

За сутки 1 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1110 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 9554300 (+1110) человек ликвидировано

танков ‒ 10741 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 22369 (+5)

артиллерийских систем ‒ 27186 (+50)

РСЗО ‒ 1375 (0)

средства ПВО ‒ 1152 (+4)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34539 (+138)

крылатые ракеты ‒ 3196 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46882 (+132)

специальная техника ‒ 3869 (+9)

Данные уточняются.

Напомним

28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.

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