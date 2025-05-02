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"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
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Втрати рф за добу: ліквідовано 1110 солдатів та півсотні артсистем

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 1 травня російські війська втратили 1110 військових та 50 артсистем. Загальні втрати армії рф з початку війни сягнули 955430 осіб.

Втрати рф за добу: ліквідовано 1110 солдатів та півсотні артсистем

За добу 1 травня російські війська втратили на війні з Україною 1110 солдатів і 50 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 9554300 (+1110) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10741 (+9)
      • бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 27186 (+50)
          • РСЗВ ‒ 1375 (0)
            • засоби ППО ‒ 1152 (+4)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34539 (+138)
                    • крилаті ракети ‒ 3196 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46882 (+132)
                            • спеціальна техніка ‒ 3869 (+9)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблих окупантів перевищила 950 тисяч осіб.

                              росія вивела у Чорне море цілу армаду кораблів з "Калібрами" - ВМФ02.05.25, 06:35 • 7454 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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