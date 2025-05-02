Втрати рф за добу: ліквідовано 1110 солдатів та півсотні артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 1 травня російські війська втратили 1110 військових та 50 артсистем. Загальні втрати армії рф з початку війни сягнули 955430 осіб.
За добу 1 травня російські війська втратили на війні з Україною 1110 солдатів і 50 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 9554300 (+1110) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10741 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5)
- артилерійських систем ‒ 27186 (+50)
- РСЗВ ‒ 1375 (0)
- засоби ППО ‒ 1152 (+4)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34539 (+138)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46882 (+132)
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+9)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблих окупантів перевищила 950 тисяч осіб.
росія вивела у Чорне море цілу армаду кораблів з "Калібрами" - ВМФ02.05.25, 06:35 • 7454 перегляди