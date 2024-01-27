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Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины

Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 13:40  •  5534 просмотра

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Украинские военные сообщили об уничтожении 1 российского танка, 7 артиллерийских орудий, 8 бронемашин, 2 антенн, полевого пункта снабжения и гибели 9 российских военнослужащих на юге Украины за минувшие сутки. Удары были нанесены по огневым позициям и тыловым районам противника.

Силы обороны продолжают уничтожать места дислокации врага, нанося удары по огневым позициям и тылам. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Уточняется, что за минувшие сутки на левом берегу Херсонщины было уничтожено 1 танк, 7 орудий, 8 единиц автобронетехники, 1 антенну радиотехнического оборудования.

Также уничтожено 9 человек из личного вклада оккупантов и полевой пункт боеснабжения.

Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех27 январь 2024, 06:30 • 28023 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
Втрати окупантів на Півдні: українські війська за добу знищили танк та 7 гармат на лівобережжі Херсонщини
Occupants' losses in the South: Ukrainian troops destroyed a tank and 7 guns on the left bank of Kherson region overnight
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Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины

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