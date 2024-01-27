Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины

Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"

Большинство заключенных, завербованных Россией для борьбы с Украиной, не получили легального военного статуса, поэтому они не получают зарплаты, льгот и обещанного снятия судимости.