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Втрати окупантів на Півдні: українські війська за добу знищили танк та 7 гармат на лівобережжі Херсонщини

Втрати окупантів на Півдні: українські війська за добу знищили танк та 7 гармат на лівобережжі Херсонщини

Київ • УНН

 • 34207 перегляди

Українські військові повідомили про знищення 1 російського танка, 7 артилерійських гармат, 8 бронемашин, 2 антен, польового пункту постачання та загибель 9 російських військовослужбовців на півдні України за минулу добу. Удари були нанесені по вогневих позиціях та тилових районах противника.

Сили оборони продовжують нищити місця дислокації ворога, завдаючи ударів по вогневих позиціях і тилах. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.

Деталі

Уточнюється, що за минулу добу на лівому березі Херсонщини було знищено 1 танк, 7 гармат, 8 одиниць автобронетехніки, 1 антену радіотехнічного обладнання.

Також знищено 9 чоловік з особового вкладу окупантів та польовий пункт боєпостачання.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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