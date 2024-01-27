Втрати окупантів на Півдні: українські війська за добу знищили танк та 7 гармат на лівобережжі Херсонщини
Київ • УНН
Українські військові повідомили про знищення 1 російського танка, 7 артилерійських гармат, 8 бронемашин, 2 антен, польового пункту постачання та загибель 9 російських військовослужбовців на півдні України за минулу добу. Удари були нанесені по вогневих позиціях та тилових районах противника.
Сили оборони продовжують нищити місця дислокації ворога, завдаючи ударів по вогневих позиціях і тилах. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.
Деталі
Уточнюється, що за минулу добу на лівому березі Херсонщини було знищено 1 танк, 7 гармат, 8 одиниць автобронетехніки, 1 антену радіотехнічного обладнання.
Також знищено 9 чоловік з особового вкладу окупантів та польовий пункт боєпостачання.
З’явилися подробиці нічного удару "Іскандером" по Слов'янську, ракета влучила у керамічний цех27.01.24, 08:30 • 32225 переглядiв