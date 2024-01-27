Втрати окупантів на Півдні: українські війська за добу знищили танк та 7 гармат на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони продовжують нищити місця дислокації ворога, завдаючи ударів по вогневих позиціях і тилах. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.

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Уточнюється, що за минулу добу на лівому березі Херсонщини було знищено 1 танк, 7 гармат, 8 одиниць автобронетехніки, 1 антену радіотехнічного обладнання.

Також знищено 9 чоловік з особового вкладу окупантів та польовий пункт боєпостачання.

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