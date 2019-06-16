Пострадавший в ДТП в Польше украинец до сих пор находится в тяжелом состоянии

"Такой же состояние - критическое, тяжелое, положительных изменений не произошло, реакций нет", - сообщили в дипучреждении.



По данным Посольства, с завтрашнего дня начнется выдача родственникам погибших документов на вывоз тел. Таким образом, уже в течение 3-4 дней на следующей неделе состоится отправка тел в Украину.



Также в дипучреждении уточнили, что все четверо участников ДТП являются жителями одного населенного пункта.



Напомним, 12 июня в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. В результате въезда автомобиля украинцев в дерево двое украинцев погибли на месте, еще один скончался в больнице во время операции. 19-летний парень находится в больнице в очень тяжелом состоянии.