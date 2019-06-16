Постраждалий в ДТП у Польщі українець досі перебуває у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Українець, який вижив після смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Польщі, досі перебуває у лікарні у важкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомили у посольстві України в Польщі.
"Такий самий стан – критичний, важкий, позитивних змін не відбулося, реакцій немає", - повідомили в дипустанові.
За даними Посольства, із завтрашнього дня почнеться видача родичам загиблих документів на вивезення тіл. Таким чином, уже протягом 3-4 днів на наступному тижні відбудеться відправка тіл в Україну.
Також в дипустанові уточнили, що всі четверо учасників ДТП є жителями одного населеного пункту.
Нагадаємо, 12 червня у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців. В результаті в'їзду автомобіля українців у дерево двоє українців загинули на місці, ще один помер у лікарні під час операції. 19-річний парубок перебуває у лікарні у дуже важкому стані.