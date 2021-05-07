Постковидные осложнения и фиброз легких: врач объяснил, почему нужно дополнить протоколы лечения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Постковидные осложнения, связанные с поражением легких, нуждаются в расширении протоколов Минздрава в разрезе профилактики фиброза легких и восстановления их ткани при COVID-19. В частности, врач Александр Карловский рассказал, почему важным шагом для совершенствования комплексного лечения ковидной пневмонии может стать внесение в протоколы МОЗ растительных биофлавоноидов, например, кверцетина.
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"Дело в том, что есть постковидные осложнения, например, если большая степень поражения легких, но человек выживает, то может формироваться фиброз легких. То есть дыхательная недостаточность у них будет уже постоянная при определенных физических нагрузках. Поэтому если есть препараты, которые уменьшают вероятность развития таких осложнений - а это опасно даже инвалидизацией - то обязательно надо включать в протокол лекарства, которые уменьшают вероятность развития этих осложнений, например, как кверцетин. Это здоровье людей. Поэтому если есть препараты, которые улучшают течение и уменьшают осложнения, то скорей всего их надо вводить в протокол", - считает врач.
Детали
Отдельно Александр Карловский подчеркнул, что обновление протоколов для комплексного лечения COVID-19 и ковидной пневмонии также имеет положительные последствия и для государства.
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"Во-вторых, это и на государство меньшая нагрузка, потому что нужно оплачивать определенные средства на инвалидность", - подытожил врач.
Дополнение
Добавим, что вопрос включения растительного антиоксиданта кверцетина в протоколы Минздрава в перечень комплексного лечения ковидной пневмонии инициировал "Борщаговский химико-фармацевтический завод". Именно его клинические исследования по применению кверцетина в комплексном лечении ковидной пневмонии показали высокую эффективность. Доказано, что добавление "Корвитина®" и "Квертина" (препараты на основе кверцетина) в базовую терапию больных пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19 улучшает показатель сатурации и ускоряет выздоровление у этих пациентов по сравнению с пациентами контрольной группы.
Напомним, что кверцетин также защищает поверхность легочной ткани и профилактирует опасное осложнение COVID-19 - фиброз легких.
Справка
Кверцетин - это флавоноид растительного происхождения, обладает противоотечным, спазмолитическим, антигистаминным, противовоспалительным, противовирусным действием; антиоксидант. Содержится в гречневой крупе, луке, яблоках, перце, чесноке, красном винограде, чае, цитрусовых и тому подобное.