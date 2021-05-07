Постковідні ускладнення та фіброз легенів: лікар пояснив, чому потрібно доповнити протоколи лікування

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"Річ у тому, що є постковідні ускладення, наприклад, якщо великий ступінь ураження легень, але людина виживає, то може формуватися фіброз легень. Тобто дихальна недостатність у них буде вже постійна при певних фізичних навантаженнях. Тому якщо є препарати, які зменшують вірогідність розвитку таких ускладнень – а це небезпечно навіть інвалідизацією – то обов'язково треба включати в протокол ліки, які зменшують вірогідність розвитку цих ускладнень, наприклад, як кверцетин. Це здоров'я людей. Тому якщо є препарати, які покращують перебіг і зменшують ускладнення, то найскоріше їх треба вводити в протокол", - вважає лікар.

Деталі

Окремо Олександр Карловський підкреслив, що оновлення протоколів для комплексного лікування COVID-19 та ковідної пневмонії також має позитивні наслідки й для держави.

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"По-друге, це і на державу менше навантаження, бо треба оплачувати певні кошти на інвалідність", - підсумував лікар.

Доповнення

Додамо, що питання включення рослинного антиоксиданту кверцетину в протоколи МОЗ у переліку комплексного лікування ковідної пневмонії ініціював "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод". Саме його клінічні дослідження із застосування кверцетину в комплексному лікуванні ковідної пневмонії показали високу ефективність. Доведено, що додавання "Корвітину®" і "Квертину" (препарати на основі кверцетину) до базової терапії хворих на пневмонію, асоційованої з коронавірусною інфекцією COVID-19, покращує показник сатурації та прискорює одужання у цих пацієнтів в порівнянні з пацієнтами контрольної групи.

Нагадаємо, що кверцетин також захищає поверхню легеневої тканини та профілактує небезпечне ускладнення COVID-19 — фіброз легенів.

Довідка

Кверцетин — це флавоноїд рослинного походження, який має протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну, противірусну дію; антиоксидант. Міститься в гречаній крупі, цибулі, яблуках, перці, часнику, червоному винограді, чаї, цитрусових тощо.