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Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве

Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве

Киев  •  УНН

 • 15385 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время акций протеста 17 декабря у Верховной Рады. Об этом сообщается в микроблоге посольства в Twitter, передает УНН.

“Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады”, — говорится в сообщении.

По данным полиции Киева, 17 правоохранителей и двое гражданских пострадали в результате столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли.

У одного из военных Нацгвардии — травма головы, врачи решают, делать ли ему трепанацию черепа, сообщили в полиции.

В частности, следователи готовят подозрения трем лицам.

Украинские Национальные Новости

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