Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время акций протеста 17 декабря у Верховной Рады. Об этом сообщается в микроблоге посольства в Twitter, передает УНН.
“Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады”, — говорится в сообщении.
По данным полиции Киева, 17 правоохранителей и двое гражданских пострадали в результате столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли.
У одного из военных Нацгвардии — травма головы, врачи решают, делать ли ему трепанацию черепа, сообщили в полиции.
В частности, следователи готовят подозрения трем лицам.