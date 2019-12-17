Посольство США засудило насильство біля Ради в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Посольство США в Україні засудило насильство, що спалахнуло під час акцій протесту 17 грудня біля Верховної Ради. Про це повідомляється у мікроблозі посольства у Twitter, передає УНН.
“Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції й журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради”, — йдеться в повідомленні.
За даними поліції Києва, 17 правоохоронців і двоє цивільних постраждали внаслідок сутички між правоохоронцями й учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі.
В одного з військових Нацгвардії — травма голови, лікарі вирішують, чи робити йому трепанацію черепа, повідомили в поліції.
Зокрема, слідчі готують підозри трьом особам.
Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 17, 2019