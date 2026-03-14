Посольство США призывает американцев срочно покинуть Ирак
Киев • УНН
Дипломатическое представительство США в Багдаде призвало граждан выехать из страны после ночной атаки. Причиной стала угроза от проиранских группировок.
Посольство США в Багдаде призвало своих граждан немедленно покинуть Ирак после ночного нападения на его здание, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Гражданам США, которые решили остаться в Ираке, рекомендуется пересмотреть свое решение, учитывая значительную угрозу террористических группировок, поддерживаемых Ираном", — говорится в заявлении посольства.
Дипломаты добавили, что внимательно следят за ситуацией и будут предоставлять обновления, чтобы американцы "могли принять взвешенные решения относительно своей безопасности".
Посольство добавило, что США готовы оказать помощь гражданам, желающим покинуть Ирак, "предоставив самую актуальную информацию о доступных вариантах отъезда".
