Посольство США закликає американців терміново залишити Ірак
Київ • УНН
Дипломатичне представництво США в Багдаді закликало громадян виїхати з країни після нічної атаки. Причиною стала загроза від проіранських угруповань.
"Громадянам США, які вирішили залишитися в Іраку, рекомендується переглянути своє рішення, враховуючи значну загрозу терористичних угруповань, що підтримуються Іраном", — йдеться в заяві посольства.
Дипломати додали, що уважно стежать за ситуацією і надаватимуть оновлення, щоб американці "могли ухвалити зважені рішення щодо своєї безпеки".
Посольство додало, що США готові надати допомогу громадянам, які бажають залишити Ірак, "надавши найактуальнішу інформацію про доступні варіанти від'їзду".
