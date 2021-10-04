Посол призвал Германию оказать поддержку для создания военной учебной миссии ЕС в Украине

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110179 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121078 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 107066 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106157 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134471 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120884 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160020 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143152 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179553 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172950 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

2 марта, 13:57 • 33898 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 70937 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 43150 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 84973 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 56645 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 121074 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134468 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302334 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269213 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 110178 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120165 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160019 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117971 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117584 просмотра
Актуальное
Посол призвал Германию оказать поддержку для создания военной учебной миссии ЕС в Украине

Посол призвал Германию оказать поддержку для создания военной учебной миссии ЕС в Украине

Киев  •  УНН

 • 23305 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В связи с возможным созданием военной учебной миссии Евросоюза в Украине, Киев обратился с призывом к немецкому правительству предоставить ей большую поддержку. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 4 октября, передает УНН.

Цитата

“Украина призывает страны — члены ЕС и особенно Германию как можно скорее начать эту действенную военную учебную миссию”, — заявил Мельник.

Контекст

Накануне газета Welt am Sonntag сообщила, что Европейская служба внешних связей в своем внутреннем рабочем документе обозначила перспективу создания соответствующей миссии с целью обучения украинских офицеров.

Детали

Как указал Мельник, речь идет о том, чтобы повысить обороноспособность украинских вооруженных сил перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России: “Киев надеется, что как нынешнее, так и будущее федеральное правительство (Германии) активно поддержит эту историческую инициативу и сделает значительный вклад в достижение консенсуса в рамках ЕС”.

По словам посла, это будет “лакмусовой бумажкой”, который покажет, действительно готова Федеративная Республика — и также следующая правящая коалиция — взять на себя гораздо больше, чем в прошлом, ответственность на мировой арене и повысить безопасность европейского континента в долгосрочной перспективе.

Дополнение

По мнению спикера парламентской группы ХДС / ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики Юргена Хардта, создание учебной миссии ЕС станет проявлением заботы к вопросу обеспечения стабильности в Украине. В интервью Die Welt он подчеркнул, что “хорошо обученные украинские вооруженные силы — в наших интересах”. “Они станут сдерживающим фактором для ополченцев, а также для замаскированных российских военных на востоке Украины”, — уверен немецкий политик.

Правопопулисты и левые выступают против

Сопредседатель фракции правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” в бундестаге Алис Вайдель, наоборот, выступила с предостережением по поводу того, что Германия своим участием сделает себя стороной конфликта и “рискует быть втянутой в военный конфликт”, который она не сможет контролировать самостоятельно. Лучшим вкладом в обеспечение мира в Украине стало бы, если бы Германия взяла на себя роль “честного посредника” между сторонами, заявила Вайдель Die Welt.

Сопредседатель Левой партии Зузанне Хенниг-Уэлс также выступает против создания учебной миссии ЕС в Украине. Политик выражает опасения по поводу того, что она только будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта. По ее словам, вместо этого она ожидает, что следующее правительство Германии “откроет новую главу во внешней политике и политике безопасности и будет продвигать ее в ЕС”. Согласно мнению Хенниг-Уэлс, вместо того чтобы учить украинских офицеров, Брюссель следует лучше разработать новую инициативу для переговоров между Россией и Украиной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы