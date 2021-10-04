Посол закликав Німеччину надати підтримку для створення військової навчальної місії ЄС в Україні

Цитата

“Україна закликає країни — члени ЄС і особливо Німеччину якнайскоріше почати цю дієву військову навчальну місію”, — заявив Мельник.

Контекст

Напередодні газета Welt am Sonntag повідомила, що Європейська служба зовнішніх зв’язків в своєму внутрішньому робочому документі позначила перспективу створення відповідної місії з метою навчання українських офіцерів.

Деталі

Як вказав Мельник, мова йде про те, щоб підвищити обороноздатність українських збройних сил перед обличчям триваючої агресії з боку Росії: “Київ сподівається, що як нинішній, так і майбутній федеральний уряд (Німеччини) активно підтримає цю історичну ініціативу і зробить значний внесок у досягнення консенсусу в рамках ЄС”.

За словами посла, це буде “лакмусовим папірцем”, який покаже, чи дійсно готова Федеративна Республіка — і також наступна правляча коаліція — взяти на себе набагато більшу, ніж в минулому, відповідальність на світовій арені і підвищити безпеку європейського континенту в довгостроковій перспективі.

Доповнення

На думку спікера парламентської групи ХДС / ХСС у Бундестазі з питань зовнішньої політики Юргена Хардта, створення навчальної місії ЄС стане проявом турботи до питання забезпечення стабільності в Україні. В інтерв’ю Die Welt він підкреслив, що “добре навчені українські збройні сили — в наших інтересах”. “Вони стануть стримуючим фактором для ополченців, а також для замаскованих російських військових на Сході України”, — впевнений німецький політик.

Правопопулісти і ліві виступають проти

Співголова фракції правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” в бундестазі Аліс Вайдель, навпаки, виступила із застереженням з приводу того, що Німеччина своєю участю зробить себе стороною конфлікту і “ризикує бути втягнутою у військовий конфлікт”, який вона не зможе контролювати самостійно. Кращим внеском у забезпечення миру в Україні стало б, якби Німеччина взяла на себе роль “чесного посередника” між сторонами, заявила Вайдель Die Welt.

Співголова Лівої партії Зузанне Хенниг-Велс також виступає проти створення навчальної місії ЄС в Україні. Політик висловлює побоювання з приводу того, що вона лише сприятиме подальшій ескалації конфлікту. За її словами, замість цього вона очікує, що наступний уряд Німеччини “відкриє нову главу у зовнішній політиці і політиці безпеки і буде просувати її в ЄС”. Відповідно до думки Хенниг-Велс, замість того щоб навчати українських офіцерів, Брюсселю слід краще розробити нову ініціативу для переговорів між Росією і Україною.