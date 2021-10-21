Посол ЕС о ситуации с миссией ОБСЕ на окуппированном Донбасе: мы поднимаем вопрос в Вене и с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Представители Евросоюза поднимают вопрос о заблокированной миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке на заседаниях организации в Вене и на двусторонней основе с Россией. Об этом в комментарии УНН сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Детали
Так, дипломат подчеркнул, что ОБСЕ, имеющая мониторинговую миссию, — это одна из очень немногих международных организаций, у которой есть возможность предоставить международный взгляд на конфликт на Донбассе — агрессию России против Украины.
Маасикас подчеркнул, что миссия ОБСЕ должна иметь "все возможности беспрепятственно выполнять свою работу в соответствии с мандатом“, однако на данный момент “это явно не так”.
Цитата:
“Мы постоянно поднимаем этот вопрос (блокирования работы миссии — ред.), особенно в Вене, где проходят обсуждения в ОБСЕ, а также на двусторонней основе с Россией”, — сказал глава представительства ЕС, отвечая на вопрос о том, что может сделать ЕС для того, чтоб повлиять на ситуацию.
Контекст
13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков — гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.
Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.
Суд в Луганской области арестовал боевика, которого задержали у линии разграничения, сообщили в прокуратуре.
После задержания перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались “протесты” против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.
По состоянию на 20 октября работа наблюдателей миссии ОБСЕ была все ещё затруднена из-за блокирования сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на неподконтрольных территориях, контролирующих оккупантами.