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Посол ЄС про ситуацію з місією ОБСЄ на окупованому Донбасі: ми порушуємо питання у Відні і з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Представники Євросоюзу порушують питання про заблоковану місію ОБСЄ в окупованому Донецьку на засіданнях організації в Відні і на двосторонній основі з Росією. Про це в коментарі УНН сказав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Посол ЄС про ситуацію з місією ОБСЄ на окупованому Донбасі: ми порушуємо питання у Відні і з Росією

Деталі

Так, дипломат підкреслив, що ОБСЄ, яка має моніторингову місію, - це одна з дуже небагатьох міжнародних організацій, у якої є можливість надати міжнародний погляд на конфлікт на Донбасі - агресію Росії проти України.

Маасікас підкреслив, що місія ОБСЄ повинна мати "всі можливості безперешкодно виконувати свою роботу відповідно до мандату", проте наразі "це явно не так".

Цитата:

"Ми постійно порушуємо це питання (блокування роботи місії - ред.), особливо у Відні, де проходять обговорення в ОБСЄ, а також на двосторонній основі з Росією", - сказав голова представництва ЄС, відповідаючи на запитання про те, що може зробити ЄС для того, щоб вплинути на ситуацію.

Контекст

13 жовтня російські збройні формування з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків - громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.

Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України в скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Суд в Луганській області заарештував бойовика, якого затримали біля лінії розмежування, повідомили в прокуратурі.

Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися "протести" проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Станом на 20 жовтня робота спостерігачів місії ОБСЄ була все ще ускладнена через блокування співробітників ОБСЄ в Донецьку і інші перешкоди на непідконтрольних територіях, контрольованих окупантами.

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