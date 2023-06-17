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Посол Украины в Великобритании: К размещению российского ядерного оружия в беларуси нужно отнестись "очень серьезно"

Киев • УНН

 • 1307829 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Утверждение диктатора россии владимира путина о размещении первого российского ядерного оружия в беларуси Запад должен воспринимать "очень и очень серьезно", считает посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, пишет CNN, передает УНН.

Посол Украины в Великобритании: К размещению российского ядерного оружия в беларуси нужно отнестись "очень серьезно"

Цитата 

“Я считаю, что Запад должен воспринимать это очень, очень серьезно", - сказал посол.

“Я считаю, что он нас всех шантажируют: украинцев, прежде всего, а потом европейцев, американцев и всех наших партнеров вокруг”

Детали 

Перевооружение беларуси является нарушением международных договоренностей, заявил посол в интервью CNN в пятницу.

Пристайко также отметил, что Украина теперь гораздо лучше оснащена, чтобы противостоять этому давлению со стороны россии, поскольку имеет противовоздушные ракеты от своих международных партнеров.

Посол также прокомментировал контрнаступление, поскольку ВСУ постепенно продвигаются вдоль южной линии фронта.

"Мы не задействовали и не задействовали все силы; Мы проводим зондирование, пытаемся найти лучшее место для наступления", – сказал он.

Пристайко добавил, что подрыв дамбы в Новой Каховке "немного меняет наши карты" и "затягивает контрнаступление".

Напомним 

Пока не зафиксировано фактов, которые указывали бы на реальное перемещение тактического ядерного оружия из рф на территорию Беларуси. 

путин заявлял, что россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в беларуси после того, как объекты будут готовы 7-8 июля. 

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