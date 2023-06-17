Посол України у Великій Британії: До розміщення російської ядерної зброї у білорусі потрібно поставитися "дуже серйозно"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Твердження диктатора росії володимира путіна про розміщення першої російської ядерної зброї у білорусі Захід повинен сприймати "дуже і дуже серйозно", вважає посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, пише CNN, передає УНН.
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“Я вважаю, що Захід має сприймати це дуже, дуже серйозно", - сказав він.
“Я вважаю, що він нас усіх шантажують: українців, перш за все, а потім європейців, американців і всіх наших партнерів навколо”
Деталі
Переозброєння білорусі є порушенням міжнародних домовленостей, заявив посол в інтерв'ю CNN в п'ятницю.
Пристайко також зазначив, що Україна тепер набагато краще оснащена, щоб протистояти цьому тиску з боку росії, оскільки має протиповітряні ракети від своїх міжнародних партнерів.
Посол також прокоментував контрнаступ, оскільки ЗСУ поступово просуваються вздовж південної лінії фронту.
"Ми не залучили й не залучили всі сили; Ми проводимо зондування, намагаємося знайти найкраще місце для наступу", – сказав він.
Пристайко додав, що підрив дамби в Новій Каховці "трохи змінює наші карти" і "затягує контрнаступ".
Нагадаємо
Наразі не зафіксовано фактів, які вказували б на реальне переміщення тактичної ядерної зброї з рф на територію білорусі.
путін заявляв, що росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї у білорусі після того, як об'єкти будуть готові 7-8 липня.