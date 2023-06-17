Фактів переміщення ядерної зброї з рф в білорусь не зафіксовано - Гаюн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Наразі не зафіксовано фактів, які вказували б на реальне переміщення тактичної ядерної зброї з рф на територію білорусі, пише Беларускі Гаюн, передає УНН.
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"Станом на 23:20 16.06.23, "Беларускі Гаюн" не має в своєму розпорядженні жодної підтверджуючої інформації про початок реального переміщення ТЯО до Білорусі", - зазначили в Гаюні.
Деталі
Гаюн зазначає, що попередні слова російського диктатора володимира путіна про те, що переміщення перших боєприпасів ТЯЗ вже відбулося, а до кінця літа розміщення нібито буде повністю виконане, не можливо вважати правдивими.
Доповнення
Відомо, що за попередні місяці рф та білорусь зробили низку суперечливих заяв щодо переміщення зброї.
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- 25.03 - путін заявив, що рф розмістить ТЯО в білорусі до 1 липня 2023 року.
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- 25.05 - самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переміщення ТЯО на територію білорусі вже розпочалося.
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- 9.06 - путін заявив, що розміщення ядерної зброї в білорусі почнеться після 7-8 липня.
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- 13.06 - на запитання "Ви сказали, вже отримали від росії бомби та ракети?" лукашенко відповів: "Ну, не все… потихеньку".
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Такі заяви, на думку Гаюна, можуть вказувати або на відсутність у лукашенка всієї інформації щодо переміщення, або про змову між ним та путіним з ціллю дезінформації для тиску на НАТО напередодні саміту в Вільнюсі.