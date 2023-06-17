Фактов перемещения ядерного оружия из рф в беларусь не зафиксировано - Гаюн

Цитата

"По состоянию на 23:20 16.06.23, "Беларускі Гаюн" не располагает никакой подтверждающей информацией о начале реального перемещения ТЯО в беларусь", - отметили в Гаюне.

Детали

Гаюн отмечает, что предыдущие слова российского диктатора владимира путина о том, что перемещение первых боеприпасов ТЯО уже произошло, а до конца лета размещение якобы будет полностью выполнено, невозможно считать правдивыми.

Дополнение

Известно, что за предыдущие месяцы рф и беларусь сделали ряд противоречивых заявлений о перемещении оружия.



25.03 - путин заявил, что рф разместит ТЯО в беларуси до 1 июля 2023 года.



25.05 - самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что перемещение ТЯО на территорию беларуси уже началось.



9.06 - путин заявил, что размещение ядерного оружия в беларуси начнется после 7-8 июля.



13.06 - на вопрос "Вы сказали, уже получили от россии бомбы и ракеты?" лукашенко ответил: "Ну, не все… потихоньку".



Такие заявления, по мнению Гаюна, могут указывать либо на отсутствие у лукашенко всей информации о перемещении, либо на сговор между ним и путиным с целью дезинформации для давления на НАТО накануне саммита в Вильнюсе.