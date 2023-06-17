Фактов перемещения ядерного оружия из рф в беларусь не зафиксировано - Гаюн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Пока не зафиксировано фактов, которые указывали бы на реальное перемещение тактического ядерного оружия из рф на территорию беларуси, пишет Беларускі Гаюн, передает УНН.
Цитата
"По состоянию на 23:20 16.06.23, "Беларускі Гаюн" не располагает никакой подтверждающей информацией о начале реального перемещения ТЯО в беларусь", - отметили в Гаюне.
Детали
Гаюн отмечает, что предыдущие слова российского диктатора владимира путина о том, что перемещение первых боеприпасов ТЯО уже произошло, а до конца лета размещение якобы будет полностью выполнено, невозможно считать правдивыми.
Дополнение
Известно, что за предыдущие месяцы рф и беларусь сделали ряд противоречивых заявлений о перемещении оружия.
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- 25.03 - путин заявил, что рф разместит ТЯО в беларуси до 1 июля 2023 года.
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- 25.05 - самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что перемещение ТЯО на территорию беларуси уже началось.
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- 9.06 - путин заявил, что размещение ядерного оружия в беларуси начнется после 7-8 июля.
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- 13.06 - на вопрос "Вы сказали, уже получили от россии бомбы и ракеты?" лукашенко ответил: "Ну, не все… потихоньку".
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Такие заявления, по мнению Гаюна, могут указывать либо на отсутствие у лукашенко всей информации о перемещении, либо на сговор между ним и путиным с целью дезинформации для давления на НАТО накануне саммита в Вильнюсе.