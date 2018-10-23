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Посол США посетит Мариуполь

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В четверг, 25 октября Посол СЩА в Украине Мари Йованович осуществит визит в Мариуполь. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.

"25 октября 2018 года Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович с рабочим визитом посетят г. Мариуполь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках визита запланировано торжественное открытие и проведение испытаний пилотной установки по очистке воды на Старокрымский фильтровальной станции в Мариуполе.

Отметим, что в понедельник, 22 Октябрь посол США посетила Станицу Луганскую на ​​Донбассе.

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"После сегодняшнего визита в Станице Луганской, я поражена работой МККК, УВКБ ООН, МОМ и местных организаций, которые служат украинцам, проживающим вблизи линии управляемого Россией конфликта. США с гордостью поддерживают эти организации", - сказала она.

Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг осуществляет визит на восток Украины с 22 по 27 октября, чтобы оценить ситуацию в области безопасности в этом районе и ее влияние на гражданских лиц.

Как сообщал УНН, с начала текущих суток на Донбассе не было ни одного выстрела.

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