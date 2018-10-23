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Посол США відвідає Маріуполь

Посол США відвідає Маріуполь

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У четвер, 25 жовтня Посол СЩА в Україні Марі Йованович здійснить візит до Маріуполя. Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.

"25 жовтня 2018 року Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович з робочим візитом відвідають м. Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у рамках візиту заплановане урочисте відкриття та проведення випробувань пілотної установки по очищуванні води на Старокримській фільтрувальній станції у Маріуполі.

Зазначимо, що в понеділок, 22 жовтня посол США відвідала Станицю Луганську на Донбасі.

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"Після сьогоднішнього візиту до Станиці Луганської, я вражена роботою МКЧХ, УВКБ ООН, МОМ та місцевих організацій, які служать українцям, що проживають поблизу лінії керованого Росією конфлікту. США з гордістю підтримують ці організації", - сказала вона.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг здійснює візит на Схід України з 22 по 27 жовтня, щоб оцінити ситуацію в галузі безпеки в цьому районі та її вплив на цивільних осіб.

Як повідомляв УНН, від початку поточної доби на Донбасі не було жодного пострілу.

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