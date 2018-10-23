Від початку доби на Донбасі не було жодного пострілу

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Від початку поточної доби станом на 11 ранку українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) не зафіксували пострілів з боку проросійських бойовиків. Про це повідомив речник прес-служби Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.