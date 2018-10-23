Від початку доби на Донбасі не було жодного пострілу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Від початку поточної доби станом на 11 ранку українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) не зафіксували пострілів з боку проросійських бойовиків. Про це повідомив речник прес-служби Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку цієї доби до 11-ї години ворог утримався від вогневих провокацій. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає, ситуація цілком контрольована українськими підрозділами", - зазначив спікер.
При цьому він додав, що протягом минулої доби українські військові в ООС зафіксували 12 ворожих обстрілів. На ділянках, де противник застосовував зброю найактивніше, українські військові адекватно відповідали, щоб зберегти своє здоров'я і життя. Усього військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь 5 разів.
Крім того, в Міноборони додали, що за добу жоден український захисник не загинув і не був поранений.
Нагадаємо, за даними прес-центру ООС, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.