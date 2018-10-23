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С начала суток на Донбассе не было ни одного выстрела

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 11 утра украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) не зафиксировали выстрелов со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала этих суток до 11 часов враг воздержался от огневых провокаций. Потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация вполне контролируемая украинскими подразделениями", - отметил спикер.

При этом он добавил, что за прошедшие сутки украинские военные в ООС зафиксировали 12 вражеских обстрелов. На участках, где противник применял оружие активно, украинские военные адекватно отвечали, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь. Всего военнослужащие Объединенных сил открывали огонь 5 раз.

Кроме того, в Минобороны добавили, что за сутки ни один украинский защитник не погиб и не был ранен.

Напомним, по данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 12 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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