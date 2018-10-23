Клімкін розпочав візит до Польщі з вшанування бійців армії УНР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав візит до Польщі й поклав квіти до могил офіцерів і козаків армії УНР на цвинтарі у Варшаві. Про це повідомляє Посольство України у Польщі, передає УНН.
Як зазначається, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав робочий візит до Польщі.
“Спільно з офіційною делегацією, працівниками Посольства та українською громадою Глава МЗС України поклав квіти до могил офіцерів і козаків Армії УНР, похованих на Вольському православному цвинтарі у Варшаві, та запалив свічки біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін цього тижня відвідає Польщу для участі у Варшавському безпековому форумі.