Клімкін розпочав візит до Польщі з вшанування бійців армії УНР

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав візит до Польщі й поклав квіти до могил офіцерів і козаків армії УНР на цвинтарі у Варшаві. Про це повідомляє Посольство України у Польщі, передає УНН.