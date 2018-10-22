Клімкін відвідає Варшавський безпековий форум
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін цього тижня відвідає Польщу для участі у Варшавському безпековому форумі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передає УНН.
“23-24 жовтня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща для участі у Варшавському безпековому форумі”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у МЗС зазначили, що під час візиту міністр планує провести низку двосторонніх зустрічей.
Як повідомляв УНН, у Польщі очікують на напруги у відносинах з Україною найближчим часом.