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Клімкін відвідає Варшавський безпековий форум

Клімкін відвідає Варшавський безпековий форум

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін цього тижня відвідає Польщу для участі у Варшавському безпековому форумі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передає УНН.

“23-24 жовтня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща для участі у Варшавському безпековому форумі”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у МЗС зазначили, що під час візиту міністр планує провести низку двосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНН, у Польщі очікують на напруги у відносинах з Україною найближчим часом.

Українські Національні Новини

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