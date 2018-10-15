У Польщі очікують на напруги у відносинах з Україною найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Польщі очікують на напруги у відносинах з Україною найближчим часом. Про це в інтерв’ю виданню Dziennik Gazeta Prawna повідомив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає УНН.
"Що стосується відносин України та країн регіону, ми, безперечно, переживаємо критичний момент, і це вимагає великої відповідальності від усіх нас. Війна на Сході продовжується, і українська політика також набирає температуру поряд з майбутніми президентськими виборами. На жаль, і в польсько-українських відносинах у сфері історичної політики, я очікую напруги на наступні шість місяців", - сказав він.
На переконання Щерського, якщо Польща була б частиною Мінського формату, то Україна була б “дуже важливою частиною польської закордонної політики”.
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"Сьогодні ми не хочемо підривати результати Мінська, тільки заохочувати їх здійснення, і тому ми не повинні працювати в збиток процесу. Будучи трохи осторонь, ми виконуємо наші дипломатичні обов'язки та підтримуємо інтенсивні відносини з Україною. Ми обговорюємо та однозначно представляємо наші думки, включаючи критичні. Президент Дуда регулярно зустрічається з президентом Порошенком кілька разів на рік", - повідомив він.
"Польща не втручається в виборчий процес в Україні і не має кандидата. Хто буде президентом, залежить від вибору української нації. Нехай це буде вільним рішенням і не порушене зовнішніми гравцями", - додав він.
Як повідомляв УНН, у Польщі виступили за включення України до ініціативи Тримор’я