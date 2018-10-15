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У Польщі очікують на напруги у відносинах з Україною найближчим часом

У Польщі очікують на напруги у відносинах з Україною найближчим часом

Київ • УНН

 • 16245 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Польщі очікують на напруги у відносинах з Україною найближчим часом. Про це в інтерв’ю виданню Dziennik Gazeta Prawna повідомив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає УНН. 

"Що стосується відносин України та країн регіону, ми, безперечно, переживаємо критичний момент, і це вимагає великої відповідальності від усіх нас. Війна на Сході продовжується, і українська політика також набирає температуру поряд з майбутніми президентськими виборами. На жаль, і в польсько-українських відносинах у сфері історичної політики, я очікую напруги на наступні шість місяців", - сказав він. 

На переконання Щерського, якщо Польща була б частиною Мінського формату, то Україна була б “дуже важливою частиною польської закордонної політики”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Польщі: санкції проти Росії треба вводити більш ефективно

"Сьогодні ми не хочемо підривати результати Мінська, тільки заохочувати їх здійснення, і тому ми не повинні працювати в збиток процесу. Будучи трохи осторонь, ми виконуємо наші дипломатичні обов'язки та підтримуємо інтенсивні відносини з Україною. Ми обговорюємо та однозначно представляємо наші думки, включаючи критичні. Президент Дуда регулярно зустрічається з президентом Порошенком кілька разів на рік", - повідомив він. 

"Польща не втручається в виборчий процес в Україні і не має кандидата. Хто буде президентом, залежить від вибору української нації. Нехай це буде вільним рішенням і не порушене зовнішніми гравцями", - додав він. 

Як повідомляв УНН, у Польщі виступили за включення України до ініціативи Тримор’я

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