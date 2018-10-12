У Польщі виступили за включення України до ініціативи Тримор’я

"Якщо ми думаємо про майбутнє, про такі ініціативи і розвиток таких ініціатив як Міжмор’я (чи Тримор’я), то виразно видно, що Карпатський єврорегіон підготував шлях до простішого розвитку такої співпраці. Я вважаю, що правильними є постулати, щоби ця міжнародна співпраця охоплювала країни, розташовані на схід від Шенгенської зони – Україну, Молдову, кавказькі держави", - сказав він.

Довідка УНН: ініціатива Тримор’я нині охоплює 12 держав між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями: Австрію, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Словенію та Угорщину.



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Карпатський єврорегіон об’єднує 19 адміністративних одиниць, розташованих у п’яти державах – Україні, Румунії, Польщі, Словаччині та Угорщині.



Як повідомляв УНН, Євросоюз не може бути ексклюзивним клубом, двері ЄС повинні залишатися відкритими. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у Цюріхському університеті.