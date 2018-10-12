В Польше выступили за включение Украины в инициативу Триморье

"Если мы думаем о будущем, о таких инициативах и развитие таких инициатив как Междуморье (или Триморье), то отчетливо видно, что Карпатский Еврорегион подготовил путь к более простому развития такого сотрудничества. Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы это международное сотрудничество охватывало страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны - Украину, Молдову, кавказские государства", - сказал он.

Справка УНН: инициатива Триморья сейчас охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.



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Карпатский Еврорегион объединяет 19 административных единиц, расположенных в пяти государствах - Украине, Румынии, Польши, Словакии и Венгрии.



Как сообщал УНН, Евросоюз не может быть эксклюзивным клубом, двери ЕС должны оставаться открытыми. Об этом заявил президент Польши Дуда в Цюрихском университете.