ЄС не закритий клуб: Дуда підтримав євроінтеграцію України

"Співтовариство в ЄС може бути побудоване лише на лояльному співробітництві між рівними державами; Союз не може бути ексклюзивним клубом", - сказав президент Польщі.

Він додав, що ЄС має бути спільнотою, яка поважає свободу дебатів та політичний вибір.

Дуда підкреслив, що зусилля щодо зменшення нерівності не повинні обмежуватися країнами Європейського Союзу. За його словами, з самого початку членства в ЄС Польща брала участь у заходах, спрямованих на наближення своїх східних сусідів до Союзу та Заходу, зокрема України, Грузії та Західних Балкан.

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"Ми завжди наголошували, що двері до Європейського Союзу повинні залишатися відкритими, і ми хочемо, щоб ці країни (Україна, Грузія, Західні Балкани - ред. ) стали частиною ЄС у майбутньому", - сказав він.

Він зазначив, що Грузія та Україна вже давно висловлюють амбіції у цій сфері.

Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що міжнародне співтовариство не може ігнорувати загрози, що випливають із заморожених конфліктів, окупації та силової зміни кордонів у Східній Європі, а агресори повинні зіткнутися з адекватною реакцією на свої дії.