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ЕС не закрытый клуб: Дуда поддержал евроинтеграцию Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Евросоюз не может быть эксклюзивным клубом, двери ЕС должны оставаться открытыми. Об этом заявил президент Польши Дуда в Цюрихском университете, передает УНН со ссылкой на Рap.pl.

"Сообщество в ЕС может быть построено только на лояльном сотрудничестве между равными государствами; Союз не может быть эксклюзивным клубом", - сказал президент Польши.

Он добавил, что ЕС должен быть сообществом, который уважает свободу дебатов и политический выбор.

Дуда подчеркнул, что усилия по уменьшению неровности не должны ограничиваться странами Европейского Союза. По его словам, с самого начала членства в ЕС Польша участвовала в мероприятиях, направленных на приближение своих восточных соседей в Союз и Запад, в частности Украины, Грузии и Западных Балкан.

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"Мы всегда говорили, что двери в Европейский Союз должны оставаться открытыми, и мы хотим, чтобы эти страны (Украина, Грузия, Западные Балканы - ред.) стали частью ЕС в будущем", - сказал он.

Он отметил, что Грузия и Украина уже давно выражают амбиции в этой сфере.

Как сообщал УНН, президент Польши Дуда подчеркнул, что международное сообщество не может игнорировать угрозы, вытекающие из замороженных конфликтов, оккупации и силового изменения границ в Восточной Европе, а агрессоры должны столкнуться с адекватной реакцией на свои действия.

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