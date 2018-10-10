ЕС не закрытый клуб: Дуда поддержал евроинтеграцию Украины

"Сообщество в ЕС может быть построено только на лояльном сотрудничестве между равными государствами; Союз не может быть эксклюзивным клубом", - сказал президент Польши.

Он добавил, что ЕС должен быть сообществом, который уважает свободу дебатов и политический выбор.

Дуда подчеркнул, что усилия по уменьшению неровности не должны ограничиваться странами Европейского Союза. По его словам, с самого начала членства в ЕС Польша участвовала в мероприятиях, направленных на приближение своих восточных соседей в Союз и Запад, в частности Украины, Грузии и Западных Балкан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Польша настроены на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества



"Мы всегда говорили, что двери в Европейский Союз должны оставаться открытыми, и мы хотим, чтобы эти страны (Украина, Грузия, Западные Балканы - ред.) стали частью ЕС в будущем", - сказал он.

Он отметил, что Грузия и Украина уже давно выражают амбиции в этой сфере.

Как сообщал УНН, президент Польши Дуда подчеркнул, что международное сообщество не может игнорировать угрозы, вытекающие из замороженных конфликтов, оккупации и силового изменения границ в Восточной Европе, а агрессоры должны столкнуться с адекватной реакцией на свои действия.