В Польше ожидают напряжения в отношениях с Украиной в ближайшее время

"Что касается отношений Украины и стран региона, мы, безусловно, переживаем критический момент, и это требует большой ответственности от всех нас. Война на Востоке продолжается, и украинская политика также набирает температуру рядом с предстоящими президентскими выборами. К сожалению, и в польско украинских отношениях в сфере исторической политики, я ожидаю напряжения на следующие шесть месяцев", - сказал он.



По убеждению Щерського, если Польша была бы частью Минского формата, то Украина была бы "очень важной частью польской внешней политики".



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"Сегодня мы не хотим подрывать результаты Минска, только поощрять их осуществления, и поэтому мы не должны работать в убыток процесса. Будучи в стороне, мы выполняем наши дипломатические обязанности и поддерживаем интенсивные отношения с Украиной. Мы обсуждаем и однозначно представляем наши мысли, включая критические. Президент Дуда регулярно встречается с президентом Порошенко несколько раз в год", - сообщил он.



"Польша не вмешивается в избирательный процесс в Украине и не имеет кандидата. Кто будет президентом, зависит от выбора украинской нации. Пусть это будет свободным выбором и не нарушено внешними игроками", - добавил он.



Как сообщал УНН, в Польше выступили за включение Украины в инициативу Триморья.