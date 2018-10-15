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В Польше ожидают напряжения в отношениях с Украиной в ближайшее время

В Польше ожидают напряжения в отношениях с Украиной в ближайшее время

Киев  •  УНН

 • 16230 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Польше ожидают напряжения в отношениях с Украиной в ближайшее время. Об этом в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський, передает УНН.

"Что касается отношений Украины и стран региона, мы, безусловно, переживаем критический момент, и это требует большой ответственности от всех нас. Война на Востоке продолжается, и украинская политика также набирает температуру рядом с предстоящими президентскими выборами. К сожалению, и в польско украинских отношениях в сфере исторической политики, я ожидаю напряжения на следующие шесть месяцев", - сказал он.

По убеждению Щерського, если Польша была бы частью Минского формата, то Украина была бы "очень важной частью польской внешней политики".

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"Сегодня мы не хотим подрывать результаты Минска, только поощрять их осуществления, и поэтому мы не должны работать в убыток процесса. Будучи в стороне, мы выполняем наши дипломатические обязанности и поддерживаем интенсивные отношения с Украиной. Мы обсуждаем и однозначно представляем наши мысли, включая критические. Президент Дуда регулярно встречается с президентом Порошенко несколько раз в год", - сообщил он.

"Польша не вмешивается в избирательный процесс в Украине и не имеет кандидата. Кто будет президентом, зависит от выбора украинской нации. Пусть это будет свободным выбором и не нарушено внешними игроками", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Польше выступили за включение Украины в инициативу Триморья.

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