Климкин начал визит в Польшу по чествованию бойцов армии УНР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал визит в Польшу и возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве. Об этом сообщает Посольство Украины в Польше, передает УНН.
Как отмечается, министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал рабочий визит в Польшу.
“Совместно с официальной делегацией, работниками Посольства и украинской общиной Глава МИД Украины возложил цветы к могилам офицеров и казаков Армии УНР, похороненных на Вольском православном кладбище в Варшаве, и зажег свечи возле памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на этой неделе посетит Польшу для участия в Варшавском форуме безопасности.