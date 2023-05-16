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"Благодарна за мощную работу украинской ПВО": посол США отреагировала на ночной обстрел россиянами столицы

"Благодарна за мощную работу украинской ПВО": посол США отреагировала на ночной обстрел россиянами столицы

Киев • УНН

 • 1070079 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередной ночной ракетный обстрел россиянами Киева. Свою реакцию она опубликовала на своей странице в Twitter, поблагодарив украинские силы ПВО за работу, пишет УНН.

Цитата

"Благодарна за мощную работу украинской ПВО", - написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Дополнение

Ночная атака врага на столицу была "исключительной по своей плотности", сообщили в КГГА. На этот раз враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.

Часть обломков упала на территорию столичного зоопарка. К тому же, было зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы. По предварительной информации, в Соломенском районе есть трое пострадавших.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наев об обстреле Киева: враг использовал все доступные ресурсы

Благодарна за мощную работу украинских ПВО.
Благодарна за мощную работу украинских ПВО.

—— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) 16 мая 2023

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