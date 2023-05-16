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Наєв про обстріл Києва: ворог використав всі доступні ресурси

Наєв про обстріл Києва: ворог використав всі доступні ресурси

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Російські окупанти під час атаки на Київ використали всі доступні їм ресурси - від безпілотників до крилатих ракет. Скерували атаку з різних напрямків. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв в оприлюдненому пресслужбою командування коментарі, пише УНН.

Цитата

«Цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. Ворог скерував атаку з різних напрямків, використовуючи всі доступні йому ресурси, від безпілотників до крилатих ракет. Щільність вогню по столиці була максимальна, проте всі цілі вдалося виявити та знищити завдяки багаторівневому принципу ешелонування протиповітряної оборони», - повідомив Наєв.

Деталі

За його словами, завдання ворога - посіяти паніку та створити хаос.

«Однак в північній операційній зоні все під повним контролем. Командувачі угруповань військ та командири підрозділів роблять все для того, щоб унеможливити прохід ворога, як через повітряний простір, так і через сам кордон», - зазначив Наєв.

Він наголосив, що щоденно продовжують нарощувати оборонні позиції вздовж лінії державного кордону.

«Наша оборона зміцнюється щодня. Роботи з безпеки нашої держави тривають, не зупиняючись!» - додав Наєв.

Доповнення

У небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети - усі з 18 запущених російськими військами ракет, а також усі запущені дрони.

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