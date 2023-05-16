Наев об обстреле Киева: враг использовал все доступные ресурсы

Цитата

«Этой ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. Враг направил атаку с разных направлений, используя все доступные ему ресурсы, от беспилотников до крылатых ракет. Плотность огня по столице была максимальная, однако все цели удалось обнаружить и уничтожить благодаря многоуровневому принципу эшелонирования противовоздушной обороны», - сообщил Наев.

Детали

По его словам, задача врага - посеять панику и создать хаос.

«Однако в северной операционной зоне все под полным контролем. Командующие группировок войск и командиры подразделений делают все для того, чтобы исключить проход врага, как через воздушное пространство, так и через саму границу», - отметил Наев.

Он отметил, что ежедневно продолжают наращивать оборонительные позиции вдоль линии государственной границы.

«Наша оборона укрепляется ежедневно. Работы по безопасности нашего государства продолжаются, не останавливаясь!» - добавил Наев.

Дополнение

В небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны.