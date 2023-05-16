Наев об обстреле Киева: враг использовал все доступные ресурсы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Российские оккупанты во время атаки на Киев использовали все доступные им ресурсы - от беспилотников до крылатых ракет. Направили атаку с разных направлений. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в обнародованном пресс-службой командования комментарии, пишет УНН.
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«Этой ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. Враг направил атаку с разных направлений, используя все доступные ему ресурсы, от беспилотников до крылатых ракет. Плотность огня по столице была максимальная, однако все цели удалось обнаружить и уничтожить благодаря многоуровневому принципу эшелонирования противовоздушной обороны», - сообщил Наев.
Детали
По его словам, задача врага - посеять панику и создать хаос.
«Однако в северной операционной зоне все под полным контролем. Командующие группировок войск и командиры подразделений делают все для того, чтобы исключить проход врага, как через воздушное пространство, так и через саму границу», - отметил Наев.
Он отметил, что ежедневно продолжают наращивать оборонительные позиции вдоль линии государственной границы.
«Наша оборона укрепляется ежедневно. Работы по безопасности нашего государства продолжаются, не останавливаясь!» - добавил Наев.
Дополнение
В небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны.