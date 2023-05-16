"Вдячна за потужну роботу української ППО": посол США відреагувала на нічний обстріл росіянами столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий нічний ракетний обстріл росіянами Києва. Свою реакцію вона опублікувала на своїй сторінці у Twitter, подякувавши українським силам ППО за роботу, пише УНН.
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"Вдячна за потужну роботу української ППО", - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.
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Нічна атака ворога на столицю була "винятковою за своєю щільністю", повідомили в КМДА. Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу.
Частина уламків впала на територію столичного зоопарку. До того ж було зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі є троє потерпілих.
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети - усі з 18 запущених російськими військами ракет, а також усі запущені дрони.
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Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.
Вдячна за потужну роботу українських ППО.