"Вдячна за потужну роботу української ППО": посол США відреагувала на нічний обстріл росіянами столиці

"Вдячна за потужну роботу української ППО", - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Нічна атака ворога на столицю була "винятковою за своєю щільністю", повідомили в КМДА. Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу.

Частина уламків впала на територію столичного зоопарку. До того ж було зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі є троє потерпілих.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети - усі з 18 запущених російськими військами ракет, а також усі запущені дрони.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 16, 2023