Посол США о ночных ударах рф по Харькову и Одессе: если это сойдет путину с рук, он не остановится на Украине

На фоне последних обстрелов Харькова и Одессы, госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что мир не может позволить, чтобы это сошло путину с рук. Об этом говорится в ее заметке на странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Она отметила, что рф ежедневно атакует ракетами гражданских в Украине. Бринк убеждена, что в случае победы над Киевом, путин не остановится на Украине.

Ежедневно Россия атакует ракетами гражданских, жилые дома, гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Прошлой ночью это произошло с Одессой и Харьковом. Как отмечал госсекретарь Блинкен, если мы допустим, что путину это сойдет с рук, он не остановится на Украине - заявила госпожа посол США в Украине.

Напомним,

Армия рф в ночь на 17 января 10 раз ударила по украинским городам, в частности, нанесла два ракетных удара по Харькову и атаковала ударными дронами Одессу. Также российские военные атаковали Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области.

Уже о по меньшей мере 20 пострадавших в результате ночного обстрела.

Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу увеличилось до семи, в Харькове повреждено медучреждение - Минздрав