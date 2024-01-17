Посол США о ночных ударах рф по Харькову и Одессе: если это сойдет путину с рук, он не остановится на Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк предупреждает, что если нападения россии на украинских гражданских останутся безнаказанными, путин не остановится только на Украине.
Враг продолжает терроризировать мирное население Одесской области: Кипер о ночной атаке рф
россия продолжает терроризировать гражданское население в Одесской области. В результате ночной атаки 58 домов остались без отопления.
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес.
ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК
С начала полномасштабной войны россии против Украины Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 300 случаев нарушений со стороны ТЦК и ВВК. На сегодняшний день 28 обвинительных актов направлено в суд.
На Львовщине в результате пожара в доме погиб пожилой мужчина с 2-летней внучкой
Дедушка и его 2-летняя внучка погибли во время пожара в жилом доме во Львовской области, причем мужчина, как сообщается, пытался спасти ребенка, прикрыв его собой.
На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ
Украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Вражеская группа, замеченная во время наблюдения, была полностью уничтожена минометным огнем.
Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении топ-менеджменту компаний, которые во время войны продолжали поставлять в рф системы заграждения.
В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города
Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики
Устойчивость мировой экономики превзошла все прогнозы, но на Всемирном экономическом форуме дискуссии сосредоточены на войнах: россия против Украины, противостояние Израиля и Хамас, конфликт в Красном море и другие вероятные угрозы.
В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко
По сообщениям советника городского головы, оккупанты перемещались к Волновахе, Донецкая область, из Мариуполя.