Посол США про нічні удари рф по Харкову та Одесі: якщо це зійде путіну з рук, він не зупиниться на Україні
Київ • УНН
Посол США в Україні Бріджит Брінк попереджає, що якщо напади росії на українських цивільних залишаться безкарними, путін не зупиниться лише на Україні.
На тлі останніх обстрілів Харкова та Одеси, пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що світ не може дозволити, аби це зійшло путіну з рук. Про це йдеться у її дописі на сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
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Вона наголосила, що рф щодня атакує ракетами цивільних в Україні. Брінк переконана, що у разі перемоги над Києвом, Путін не зупиниться на Україні.
Щодня Росія атакує ракетами цивільних, житлові будинки, цивільну інфраструктуру по всій Україні. Минулої ночі це сталося з Одесою і Харковом. Як наголошував держсекретар Блінкен, якщо ми допустимо, що путіну це зійде з рук, він не зупиниться на Україні
Нагадаємо
Армія рф у ніч на 17 січня 10 разів вдарила по українських містах, зокрема, завдала два ракетні удари по Харкову та атакувала ударними дронами Одесу. Також російські військові атакували Херсонщину, Дніпропетровщину та Сумщину.
Вже про щонайменше 20 постраждалих внаслідок нічного обстрілу.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Одесу збільшилась до семи, у Харкові пошкоджено медзаклад - МОЗ17.01.24, 09:26 • 49556 переглядiв