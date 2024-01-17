Посол США про нічні удари рф по Харкову та Одесі: якщо це зійде путіну з рук, він не зупиниться на Україні

На тлі останніх обстрілів Харкова та Одеси, пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що світ не може дозволити, аби це зійшло путіну з рук. Про це йдеться у її дописі на сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

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Вона наголосила, що рф щодня атакує ракетами цивільних в Україні. Брінк переконана, що у разі перемоги над Києвом, Путін не зупиниться на Україні.

Щодня Росія атакує ракетами цивільних, житлові будинки, цивільну інфраструктуру по всій Україні. Минулої ночі це сталося з Одесою і Харковом. Як наголошував держсекретар Блінкен, якщо ми допустимо, що путіну це зійде з рук, він не зупиниться на Україні