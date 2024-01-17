росіяни вночі обстріляли 8 населених пунктів України: в Одесі та Харкові щонайменше 20 постраждалих - МВС
Київ • УНН
Російська армія атакувала українські міста, включаючи Харків та Одесу, в ніч на 17 січня, в результаті чого, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, щонайменше 20 людей отримали поранення.
Армія рф у ніч на 17 січня 10 разів вдарила по українським містам, зокрема, завдала два ракетні удари по Харкову та атакувала ударними дронами Одесу. Щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
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Окупанти по Харкову завдали 2 ракетні удари, 17 людей постраждали. Підрозділи ДСНС врятували одну людину та евакуювали 30 жителів. Внаслідок удару пошкоджені два десятки багатоповерхових будинків та автомобілів.
Крім того, внаслідок атаки ударними дронами на Одесу постраждали три людини. Рятувальники евакуювали 130 жителів. Пошкоджена цивільна житлова інфраструктура. На місці події розгорнуто мобільний пункт обігріву ДСНС, залучені психологи.
Також російські військові атакували Херсонщину, Дніпропетровщину та Сумщину.
"На щастя, минулося без потерпілих. Загалом цієї ночі зафіксовано 10 обстрілів по 8 населених пунктах країни", - вказав голова МВС.
За його словами, ліквідація наслідків триває, слідчі Національної поліції фіксують чергові терористичні удари по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.
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