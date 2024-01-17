россияне ночью обстреляли 8 населенных пунктов Украины: в Одессе и Харькове по меньшей мере 20 пострадавших - МВД

Армия рф в ночь на 17 января 10 раз ударила по украинским городам, в частности, нанесла два ракетных удара по Харькову и атаковала ударными дронами Одессу. По меньшей мере 20 человек пострадали. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Сложная ночь для Харькова и Одессы: по меньшей мере 20 гражданских пострадали, некоторые - в тяжелом состоянии - написал Клименко в Telegram.

Детали

Оккупанты по Харькову нанесли 2 ракетных удара, 17 человек пострадали. Подразделения ГСЧС спасли одного человека и эвакуировали 30 жителей. В результате удара повреждены два десятка многоэтажных домов и автомобилей.

Кроме того, в результате атаки ударными дронами на Одессу пострадали три человека. Спасатели эвакуировали 130 жителей. Повреждена гражданская жилая инфраструктура. На месте происшествия развернут мобильный пункт обогрева ГСЧС, привлечены психологи.

Также российские военные атаковали Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Всего этой ночью зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам страны", - указал глава МВД.

По его словам, ликвидация последствий продолжается, следователи Национальной полиции фиксируют очередные террористические удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

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