Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Одесу збільшилась до семи, у Харкові пошкоджено медзаклад - МОЗ
Київ • УНН
В результаті нічної атаки на Одесу, семеро людей отримали поранення, п'ятеро з них були госпіталізовані, а в Харкові 16 людей були госпіталізовані після ракетного обстрілу.
Внаслідок нічної атаки ворожими "шахедами" на Одесу семеро людей постраждали. В Харкові через ракетні удари 16 людей було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє із посиланням на МОЗ.
Деталі
Як повідомляється, в Одесі внаслідок ворожої атаки 7 постраждалих, 5 з них госпіталізовано.
В Харкові під удар рф потрапив медзаклад. За даними МОЗ, 9 людей дістали поранення.
Загалом цієї ночі у Харкові 16 постраждалих, яких було госпіталізовано
Раніше повідомлялось про трьох поранених в результаті атаки безпілотника в Одесі.