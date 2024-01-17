Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб
Київ • УНН
Три людини отримали поранення в результаті атаки безпілотника в Одесі, в тому числі жінка і дівчинка, повідомляє обласна військова адміністрація. З постраждалого будинку довелося терміново евакуювати 130 цивільних осіб.
Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу вночі, передає УНН.
Деталі
Кількість поранених унаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. і дівчина 1995 р.н. дістали поранення. Медики надають необхідну допомогу. Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб
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Раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок нічної атаки.
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