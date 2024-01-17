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Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

Київ • УНН

 • 31423 перегляди

Три людини отримали поранення в результаті атаки безпілотника в Одесі, в тому числі жінка і дівчинка, повідомляє обласна військова адміністрація. З постраждалого будинку довелося терміново евакуювати 130 цивільних осіб.

Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу вночі, передає УНН.

Деталі

Кількість поранених унаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. і дівчина 1995 р.н. дістали поранення. Медики надають необхідну допомогу. Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб

написав він у своєму телеграм-каналі.

Додамо

Раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок нічної атаки.

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Лілія Подоляк

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