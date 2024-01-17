Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек

Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу

Израиль и ХАМАС договорились об отправке медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Два катарских самолета доставят помощь в Аль-Ариш, а затем в Газу через пограничный переход Рафах.