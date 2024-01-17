Обстріл Одеси: стало відомо про одного постраждалого

Унаслідок нічної атаки дронів по Одесі травми отримав 62-річний чоловік. Йдеться про осколкове поранення. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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Зазначається, що в Одесі є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, зафіксовані загоряння, є травмовані серед цивільного населення.

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