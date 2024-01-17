Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу увеличилось до семи, в Харькове повреждено медучреждение - Минздрав
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Одессу, семь человек получили ранения, пятеро из них были госпитализированы, а в Харькове 16 человек были госпитализированы после ракетного обстрела.
В результате ночной атаки вражескими "шахедами" на Одессу семь человек пострадали. В Харькове из-за ракетных ударов 16 человек были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
Детали
Как сообщается, в Одессе в результате вражеской атаки 7 пострадавших, 5 из них госпитализированы.
В Харькове под удар рф попало медучреждение. По данным Минздрава, 9 человек получили ранения.
Всего этой ночью в Харькове 16 пострадавших, которые были госпитализированы
Ранее сообщалось о трех раненых в результате атаки беспилотника в Одессе.
Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу увеличилось до семи, в Харькове повреждено медучреждение - Минздрав
В результате ночной атаки на Одессу, семь человек получили ранения, пятеро из них были госпитализированы, а в Харькове 16 человек были госпитализированы после ракетного обстрела.
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