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Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу увеличилось до семи, в Харькове повреждено медучреждение - Минздрав

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 07:26  •  1594 просмотра

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В результате ночной атаки на Одессу, семь человек получили ранения, пятеро из них были госпитализированы, а в Харькове 16 человек были госпитализированы после ракетного обстрела.

В результате ночной атаки вражескими "шахедами" на Одессу семь человек пострадали. В Харькове из-за ракетных ударов 16 человек были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

Как сообщается, в Одессе в результате вражеской атаки 7 пострадавших, 5 из них госпитализированы.

В Харькове под удар рф попало медучреждение. По данным Минздрава, 9 человек получили ранения.

Всего этой ночью в Харькове 16 пострадавших, которые были госпитализированы

- указали в Минздраве.

Ранее сообщалось о трех раненых в результате атаки беспилотника в Одессе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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