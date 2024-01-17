Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу увеличилось до семи, в Харькове повреждено медучреждение - Минздрав

В результате ночной атаки вражескими "шахедами" на Одессу семь человек пострадали. В Харькове из-за ракетных ударов 16 человек были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

Как сообщается, в Одессе в результате вражеской атаки 7 пострадавших, 5 из них госпитализированы.

В Харькове под удар рф попало медучреждение. По данным Минздрава, 9 человек получили ранения.

Всего этой ночью в Харькове 16 пострадавших, которые были госпитализированы - указали в Минздраве.

Ранее сообщалось о трех раненых в результате атаки беспилотника в Одессе.