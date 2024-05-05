Посол Северной Кореи заявил, что новые группы мониторинга санкций против Северной Кореи терпят неудачу

Северокорейский посол в ООН назвал усилия Америки и ее союзников создать новые группы мониторинга санкций против страны неудачными. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Представитель Северной Кореи в ООН посол Ким Сонг заявил, что совместные усилия США и их союзников по созданию новых групп мониторинга санкций против Северной Кореи терпят неудачу.

Враждебные силы могут создать вторую и третью экспертную группу в будущем, но с течением времени все они непременно подвергнутся самоуничтожению - заявил Ким Сонг.

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Это заявление состоялось в контексте обнародованного на этой неделе совместного заявления, в котором США и их партнеры призвали продолжить работу группы экспертов ООН, которая контролирует санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной и ракетной программ.

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