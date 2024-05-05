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Посол Північної Кореї заявив, що нові групи моніторингу санкцій проти Північної Кореї зазнають невдачі

Посол Північної Кореї заявив, що нові групи моніторингу санкцій проти Північної Кореї зазнають невдачі

Київ • УНН

 • 57798 перегляди

Посол Північної Кореї в ООН назвав приреченими на провал зусилля США та їх союзників зі створення нових груп з моніторингу санкцій проти країни.

Північнокорейський посол в ООН назвав зусилля Америки та її союзників створити нові групи моніторингу санкцій проти країни невдалими. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Представник Північної Кореї в ООН посол Кім Сонг заявив, що спільні зусилля США та їх союзників щодо створення нових груп моніторингу санкцій проти Північної Кореї зазнають невдачі.

Ворожі сили можуть створити другу та третю експертну групу в майбутньому, але з плином часу всі вони неодмінно зазнають самознищення

- заявив Кім Сонг.

Додамо

Ця заява відбулася у контексті оприлюдненої цього тижня спільної заяви, в якій США та їх партнери закликали продовжити роботу групи експертів ООН, яка контролює санкції проти Північної Кореї через її ядерну та ракетну програми.

Північна Корея випустила невідому балістичну ракету в бік Східного моря22.04.24, 10:50 • 20270 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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