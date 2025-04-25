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Посол рф в Германии вызывает споры на торжествах, посвященных Второй мировой войне

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Посол рф в ФРГ посетил мероприятия ко "Дню Эльбы" и годовщине битвы за Зееловские высоты, несмотря на критику посла Украины в Германии. Дипломат из россии также появился с лентой, которая является символом пропаганды, пишут немецкие СМИ.

Посол рф в Германии вызывает споры на торжествах, посвященных Второй мировой войне

Представитель москвы в Берлине не упускает возможности посетить торжества в память о событиях и последствиях Второй мировой войны. Российский посол в Германии принял участие в праздновании 80-й годовщины Дня Эльбы, а до этого отметил годовщину Битвы за Зееловские высоты. Своим присутствием и заявлениями, дипломат вызывает споры в обществе немецкого политикума и критические замечания посла Украины в ФРГ Алексея Макеева.

Передает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Через 80 лет после завершения событий Второй мировой войны, капитуляции гитлеровской Германии, проводить торжества в ФРГ, в которых упоминаются советские солдаты - шаг с определенными сложностями. Ключевая причина - широкомасштабное вторжение рф и агрессивная война, которую в течение лет ведет кремль против Украины.

На традиционных торжествах в восточном городе Торгау по случаю 80-летия с момента известного рукопожатия американских и советских солдат на реке Эльба 25 апреля 1945 года присутствует российский посол в Германии сергей нечаев. Посетив чествование памяти о битве на Зееловских высотах (наступательная операция в последние дни немецко-советской войны) дипломат рф принял участие в "Днях Эльбы".

Незадолго до этого посол Украины Алексей Макеев призвал не допустить россиянина к мероприятию.

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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обратился к послу в Торгау с четкими словами относительно войны в Украине.

Именно Россия начала войну против Украины, нарушая международное право. Не (2022 года), а еще в 2014 году. И только Россия, только Россия, должна прекратить эту войну

-  сказал Кречмер в направлении нечаева, который получил несколько освистываний от толпы.

Посол нечаев обратился к некоторым присутствующим, его лацкан был украшен черно-оранжевой лентой Святого Георгия. Традиционно считаясь символом памяти о советско-немецкой войне, лента критикуется как символ российской пропаганды с момента первого военного нападения россии против Украины 11 лет назад, объясняет DPA.

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Относительно критики своего присутствия, Нечаев ответил: "Я этого не чувствую, мне комфортно".

Справка

Когда на прошлой неделе российский посол появился возле мемориала к востоку от Берлина, это событие вызвало споры.  Они были связаны с тем, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало рассылку, в которой советовало не приглашать представителей россии на торжества, проводимые федеральными, земельными и местными органами власти. 

Дополнение

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер признал огромные советские потери. Но также политик напомнил, что окончательная победа на востоке была не только победой россиян.

Это также историческая реальность, что во Второй мировой войне погибло много людей из Красной Армии, 12 миллионов солдат Красной Армии

- сказал Кречмер.

Среди них было много россиян, а также украинцев, белорусов и грузин. "Было бы лучше, уместнее, если бы представители Украины, Грузии или Беларуси также были с нами", – подчеркнул он.

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Игорь Тележников

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